В Украине хотят ввести уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов – Ляшко

“Сейчас проходят спецоперации МВД, СБУ. Если кто-то из медиков будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку от Минздрава. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампанию иммунопрофилактики, еще и таким методом. Потому что потом с теми “липовыми” справками люди попадают в реанимацию и будут показывать нам, что это их вакцинация не защищает”, – сказал глава Минздрава.

Он заявил, что за этим “установлен жесткий контроль”.

“На ближайшем заседании правительства… Мы сейчас рассматриваем проект изменений в Уголовный кодекс, передадим в Верховную Раду, где подделка COVID-сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью, чтобы это пресечь раз и навсегда”, – добавил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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