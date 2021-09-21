 

Минпромторг подготовил проект о скидке на электрокары при кредите и лизинге

21.09.2021, 1:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинпромторг РФ подготовил проект постановления о 25% скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга, сообщило министерство.

«Первым проектом постановления предлагается расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей (размер скидки составляет 10%; для Дальневосточного федерального округа – 25%) будут добавлены электромобили», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Проект постановления о расширении программы льготного лизинга также предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. руб.

По словам министр промышленности и торговли Дениса Мантурова, согласно нашему предложению скидка на электромобили составит 25% от цены, но не более 625 тыс. рублей. «При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет», – добавил он.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск водородного коммерческого транспорта ожидается в 2023 году, но сначала регионам нужно создать зарядную и заправочную инфраструктуру.



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