Стрельба произошла в школе в США

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21.09.2021, 1:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба, два человека пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке, передает ТАСС со ссылкой на Twitter местной полиции.

Подробности о подозреваемом не приводятся.

7 сентября в ночном клубе в Канзасе произошла перестрелка, один человек погиб.



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