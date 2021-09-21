Стрельба произошла в школе в США
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В школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба, два человека пострадали.
Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке, передает ТАСС со ссылкой на Twitter местной полиции.
Подробности о подозреваемом не приводятся.
7 сентября в ночном клубе в Канзасе произошла перестрелка, один человек погиб.
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