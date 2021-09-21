Стрельба произошла в школе в США

В школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба, два человека пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке, передает ТАСС со ссылкой на Twitter местной полиции.

Подробности о подозреваемом не приводятся.

7 сентября в ночном клубе в Канзасе произошла перестрелка, один человек погиб.