США отказались компенсировать Франции срыв сделки с Австралией на подлодки

США не откажутся от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не подтвердила наличие у Вашингтона планов компенсации Парижу экономических потерь от срыва сделки с Канберрой по дизельным подлодкам.

«Нет, у нас нет [планов отменять сделку с Австралией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции]», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты отказаться от сделки с Австралией в свете позиции Франции.

Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Псаки, время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в «предстоящие дни». «Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, [речь пойдет] о наших общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о <…> глобальных вызовах и вопросах», – добавила представитель Белого дома.

«Мне не известно о плане, предусматривающем предложение чего бы то ни было», – сказала Псаки в ответ на вопрос о том, намерены ли США предложить Франции какой-то план, предусматривающий частичную компенсацию экономических потерь от отказа Австралии от упомянутого контракта с французской стороной.

В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.