CNN – в результате стрельбы в Пермском университете погибло восемь человек

Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, ранен и задержан полицией, пишет CNN со ссылкой на следователей. В результате стрельбы, которую он устроил в вузе, погибло восемь человек, есть раненые.

Свежая информация по истории из России, за которой мы внимательно следим. Российские следователи заявляют о том, что как минимум восемь человек были убиты в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

Пока неясно, сколько человек получили ранения. Следователи говорят, что стрелявший был ранен сотрудниками полиции. Затем его арестовали. По имеющимся данным, это был студент, однако на данный момент непонятно, учился ли он в этом университете.

Пермь находится более чем в 700 милях, или 1100 километрах, к востоку от Москвы. Мы продолжим следить за этой историей.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2021 года.