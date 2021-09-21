В клетку и не только: несколько наиболее стильных зонтов на осень 2021

Зонт в первую очередь должен быть прочным и довольно тяжелым, чтобы его не снесло ветром, иначе пользоваться им будет невозможно. Конечно, модницам этого мало, и акссесуар непременно должен соответствовать образу и хорошо сочетаться с одеждой по цвету и стилю. И сегодня это не проблема, ибо ассортимент огромен – в продаже представлены модели на любой вкус. Они отличаются не только по расцветке и механизму открывания, но и по форме, качеству материала, декоративным элементам.

А теперь о том, как выбрать модный аксессуар в соответствии с трендами осени.

Механизм

Для любой женщины важен комфорт, поэтому зонт должен быть удобен в использовании. По механизму открывания и закрывания они делятся на три вида:

ручные, которые открываются и закрываются вручную;полуавтоматы, открывающиеся нажатием кнопки, закрывающиеся вручную;автоматы, открывающиеся и закрывающиеся нажатием одной кнопки.

Также имеет значение тип зонта. Это может быть трость или компактная складная модель.

Форма

Казалось бы, зонты могут быть только круглыми, что весьма целесобразно. Но оказывается, что дизайнеры и тут поработали – некоторое время назад в тренде были квадратные, треугольные и фигурные аксессуары. Но этой осенью вновь господствует классика, правда, немного осовремененная. На пике моды модели с куполом-полушарием.

Кроме этого, предлагаются аксессуары в форме сердца, стильные зонты-пагоды с вытянутым шпилем, креативные варианты с декором – шнуровками, бантами, повязками и пр.

Материалы

Зонты делают из водоотталкивающих материалов, таких как полиэстер или нейлон. Что касается люксовых моделей, для их изготовления используют шелк и сатин. Есть и более оригинальные решения – например, кожаные, которые смотрятся необычно и очень презентабельно.

Расцветка

Цвета и принты – один из важных критериев выбора зонта. И здесь вариантов огромное количество, поскольку в продаже есть модели всевозможных расцветок.

Однотонные аксессуары нейтральных цветов востребованы всегда, так как они универсальны и подходят к любой одежде.

Что касется трендовых расцветок, то этой осенью на пике моды очень яркие, даже неоновые, оттенки: красный, оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый и пр. Они поднимут настроение в серый дождливый день.

В тренде осенью 2021 зонты с разнообразными принтами.

Когда-то в моде были футболки с газетным рисунком, в нынешнем сезоне такой принт можно увидеть на зонтах.

Клетчатые модели, как и предметы одежды, относятся к классике, и этой осенью такие модели весьма актуальны. Аксессуары в крупную клетку выглядят благородно, строго и стильно.

В этом сезоне стали популярными принты с домашними животными. Особенно актуальны модели зонтов с кошками.

Дизайнеры представили в своих коллекциях аксессуары с различными узорами. Это не только яркие цветы, но и абстрактные рисунки и этнические мотивы.

Актуальны этой осенью зонты с космическими принтами. Они выглядят весьма своеобразно и интересно.