Студент открыл стрельбу в пермском университете

По предварительным данным, погибли 8 человек, 19 пострадали.

В Пермском государственном университете открыли стрельбу, сообщают агентства. В пресс-службе вуза сообщили, что нападавший стрелял из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

Как утверждает РБК со ссылкой на источник, стрелка обезвредили, оружие было не травматическое, как утверждают в пресс-службе вуза, а огнестрельное. В МВД заявили, что стрелка задержали.

СК сообщил, что при стрельбе погибли 8 человек, по данным минздрава, пострадали более 19 человек. Как говорят следователи, стрелок оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. В ведомстве возбудили дело об убийстве двух и более лиц после стрельбы в Пермском вузе (ч. 2 ст. 105 УК). По информации следователей, стрелявший в университете был студентом вуза.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о «ликвидации» «одного из нападавших» в Пермском вузе. По его информации, проверяется информация о возможных сообщниках. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь.

В группе Пермского университета призывали студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на месте. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как студенты выпрыгивают из окон здания.

По данным Baza и РБК, нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров. «Новая» нашла страницу в соцсети «Вконтакте», где человек с этим именем написал большой пост перед тем, как в университете произошла стрельба.

Молодой человек рассказал, что давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту этого года собрал нужную сумму; что изначально для нападения выбрал свою бывшую школу, но передумал.

Он пишет, что «ненавидит себя», что «хочет причинить боль всем», кто «встанет» на его пути. Человек говорит, что он «не первый и далеко не последний» что «вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку», потому что «мир прогнил, вы все сгнили изнутри».

Свой пост человек, предположительно, являющийся стрелком, сопроводил фотографией.

Похожая трагедия произошла утром 11 мая в Казани. Вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем Hatsan ESCORT студент колледжа Ильназ Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился. В результате атаки погибли девять человек, большинство их них — восьмиклассники. Еще 23 человека ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе №175, получили пулевые ранения.

Следствие на суде заявило, что Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. У стрелка диагностировано заболевание мозга. Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца, его обвиняют в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК; наказание вплоть до пожизненного заключения).

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