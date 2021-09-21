Работникам образования предложили выдавать льготные автокредиты

Минпромторг РФ предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в нее работников учреждений государственной системы образования.

«Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования», – отметил глава министерства Денис Мантуров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В прошлом году премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому банки получат субсидии на льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми и медработникам.