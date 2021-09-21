 

24 Horas – через несколько дней, а, может, недель — пока непонятно, когда закончится извержение вулкана на Канарских островах

21.09.2021, 0:36, Новости дня
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Извержение вулкана на острове Пальма длится уже почти сутки: жертв нет, но эвакуировано уже более 5 тыс. местных жителей, передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечает испанский канал, пока неизвестно, когда извержение прекратится: это может произойти через несколько дней или недель.

Это кадры извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Он извергает магму уже 19 часов. Всё началось вчера во второй половине дня в три часа по канарскому времени.

Пока неизвестно, когда он остановится. Это может произойти через несколько дней, а, может, и недель.

Жертв нет. Однако эвакуировано более 5 тысяч человек. Лава уже добралась до сотни домов.

Авиасообщение до сих пор открыто. Однако были отменены рейсы авиакомпании Binter с острова Гомера.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2021 года.



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