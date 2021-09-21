Как аккуратно раскрасить стену в черно-белую клетку. Принт смотрится стильно и преображает комнату

Если вы хотите своими руками покрасить стену как-то необычно и стильно, попробуйте нанести на нее ровные квадраты. Не думайте, что принт клетка — это слишком сложно. Вовсе нет. Если сделать все по инструкции и максимально аккуратно, получится классный результат. Комната сразу преобразится, станет уютнее и современнее.

Необходимые материалы:

лента для деликатных поверхностей с улучшенным защитным слоем;уровень;карандаш;4 разных оттенка краски (1 базовый и 3 оттенка одного цвета);малярные валики;кисть;лоток для краски;вкладыш для лотка;ткань;лестница или табурет.

Шаг 1. Нанести основу

Покрасьте всю стену в основной цвет (светлый тон). Это просто — проведите полосы сверху донизу валиком, нанося краску в один слой. Потом приготовьте все материалы для нанесения разметки.

Шаг 2. Разметка карандашом

Измерьте и разметьте свою стену. Используя уровень, убедитесь, что линии прямые и ровные. Создайте сетку на стене, чтобы получились ровные квадраты.

Шаг 3. Сделать горизонтальные полосы

Наклейте ленту по карандашным горизонтальным линиям. Получатся полосы, идущие слева направо.

Закрасьте заклеенные горизонтальные полосы светлым цветом. Дождитесь полного высыхания и снимите ленту.

Шаг 4. Сделать вертикальные полосы

Заклейте лентой вертикальные полосы сверху вниз. Закрасьте их промежуточным цветом, чуть отличающимся от предыдущего.

Подождите, пока краска высохнет, потом удалите ленту.

Шаг 5. Завершить рисунок

Заклейте скотчем центральные квадраты, где пересекаются вертикальные и горизонтальные полосы. Закрасьте их самым темным оттенком, дайте высохнуть и аккуратно снимите ленту. В итоге у вас получатся красивые квадраты на стене — это реально необычно и красиво.

Теперь поставьте мебель на место и, если хотите, перекрасьте ее. Например, на черно-белом фоне будет стильно смотреться розовый. Не бойтесь придумывать яркие решения, экспериментируйте, вдохновляйтесь на новые проекты.