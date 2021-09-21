Стакан воды за огромные деньги или реальная помощь? Главные заблуждения о доулах: кто это такие и сколько стоят их услуги в России и других странах

В 21-м веке индустрия родов достигла настоящего апогея. Женщины, наслушавшись историй о том, как страшно и больно рожать, от своих подруг и мам, настраиваются на невыносимую боль и соответствующее отношении акушеров. Как раз тут им на помощь приходят доулы.

Кто такая доула

Доула — это женщина, которая оказывает необходимую психологическую и эмоциональную поддержку в период беременности, непосредственно во время родов и после них. В нашей стране официально такой профессии не существует, чего нельзя сказать о большинстве европейских стран.

Помощь в родах

Доула — это беспристрастный человек. Она может оказывать любую помощь немедицинского характера. Например:

оказывать эмоциональную поддержку роженице;во время родов делать массаж и показывать дыхательные упражнения для облегчения боли;помогать роженице и ее семье взаимодействовать с медицинским персоналом;информировать отца ребенка во время партнерских родов;создавать комфортные условия для женщины в момент появления ее ребенка на свет (принести воды, пеленки, помочь сходить в душ);делает фото и видео самого процесса;поддерживает благоприятную атмосферу посредством ароматерапии и музыки.

Как может показаться на первый взгляд, такая помощница должна обладать всесторонней подготовкой (медицинской, юридической, психологической). На деле же доулы могут иметь абсолютно любое образование и даже не иметь такового.

Что делать доуле во время родов запрещено

Женщина при выборе доулы заблаговременно обговаривает с ней ее прямые обязанности. Некоторые ухаживают за новоиспеченной мамой и ее ребенком и после родов. Например, помогают менять пеленки и рассказывают азы грудного вскармливания. Однако существуют правила, запрещающие доулам некоторые манипуляции.

Им категорически запрещено вмешиваться в процесс родов и совершать различные медицинские манипуляции. Это могут делать исключительно врачи и акушеры. Доулам нельзя проверять раскрытие шейки матки, измерять АД и температуру, прослушивать сердцебиение плода. Также им не следует принимать ответственные решения за роженицу. Запрещено вести пропаганду определенного варианта родоразрешения или ухода за новорожденным.

Как можно стать доулой

В России доула не является профессией. Поэтому специальное образование для этого не требуется. В Израиле, США, Канаде, Германии и ряде других государств доула является официальной профессией.

В РФ стать помощницей в родах может практически каждая женщина. Дополнительно многие оканчивают специальные курсы или подготовительные программы. Лицензирование на данный вид деятельности не требуется.

Стоимость услуг

Точная стоимость услуг доулы всегда индивидуальна. Одни женщины выбирают только помощь в родах, другие дополнительно используют дородовые и послеродовые консультации. Например, в Беларуси стоимость услуг может доходить до 700 долларов. Для сравнения: цена партнерских родов едва превышает в этой стране 100 долларов.

В России стоимость подобных услуг практически такая же, но варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве за сопровождение родов придется отдать около 700 долларов, а в Санкт-Петербурге — 400 долларов. Личная консультация, продолжительность которой в среднем составляет 1 час, обходится в 40 долларов.

Процедура закрытия родов

Данная процедура заслуживает отдельного внимания. Согласно некоторым поверьям, в процессе родов происходит открытие так называемых энергетических каналов в организме женщины. После родов их желательно закрыть. Одни в этом вопросе видят эзотерическую подоплеку, а другие — психологическую. Тем не менее современные женщины все чаще прибегают к помощи данной процедуры.

Существует поверье, что роженица должна 7 раз рассказать о своих родах. Только так гештальт будет закрыт, а сама женщина сможет беспристрастно относиться ко всему происходящему.

Данный ритуал обычно проводят в бане с травами и чаепитием. Иногда дополнительно используют послеродовое пеленание. Если в момент родов женщина получила психологическую травму, помочь ей справиться со всем произошедшим призвана доула и процедура закрытия родов. Однако некоторые все же предпочитают обращаться за квалифицированной помощью к психологам.

Доулы в других странах

Как уже было отмечено выше, в большинстве европейских государств профессия доулы признается официальной. Так, в 2015 году в Польше она была внесена в официальный перечень профессий. Вместе с этим в этой стране по-прежнему на роды женщина может взять только одного человека на выбор (мужа, доулу или маму).

Подобные правила сохраняются и в Испании. В Нидерландах ситуация обстоит несколько иначе. Женщина может взять на роды сразу несколько человек. Обычно она выбирает доулу и мужа.

В Великобритании услуги доулы включены в перечень официальных, которые медицинское учреждение предоставляет роженице. Для послеродовой помощи маме некоторые госпитали нанимают специальных волонтеров. В Литве и Чехии есть даже ассоциации доул. В этих государствах данная система помощи в родах развита более сильно.