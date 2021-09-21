Брату Вовка сообщили о новом подозрении

Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала 20 сентября.

В релизе не указано имя Зонтова, но сообщается, что речь идет о близком родственнике Вовка, адвокате и экс-сотруднике Службы внешней разведки Украины.

Также о том, что речь идет именно о Зонтове, пишет и Центр противодействия коррупции.

Зонтову сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова 17 сентября.

Следствие считает, что адвокат является фактическим владельцем квартиры, где в апреле детективы нашли предметы антиквариата и большие объемы валюты.

“Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же, как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ”, – сказано в релизе.

В НАБУ подчеркнули, что это первое подозрение в недостоверном декларировании после возобновления уголовной ответственности за нарушение.

Контекст:

Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Зонтов с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), а также работал в Службе внешней разведки. В СВР сообщали, что сначала отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ, а потом – уволили.

6 апреля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении двух адвокатов (в том числе близкого родственника Вовка), которые за $100 тыс. и через председателя суда обещали “решить вопрос” с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу.

НАБУ провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, “внешне похожие на антиквариат”, а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки Украины. Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как “расходный материал” для сведения личных счетов”.

9 апреля Зонтова арестовали до 4 июня с альтернативой залога 35,185 млн грн. Потом размер залога уменьшили до 21,56 млн грн, но сумму так и не внесли, 3 сентября меру пресечения очередной раз продлили, сообщает “Слово и дело”.

Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца. За него внесли залог в размере почти 3 млн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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