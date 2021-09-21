 

Зеленский прилетел в США, он выступит в Генассамблее ООН

21.09.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом Офис президента проинформировал в Facebook. 

Зеленский выступит с речью на общих дебатах Генассамблеи. Также у него запланированы встречи с мировыми лидерами, главами международных организаций, представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной. 

По данным “Интерфакс-Украина”, выступление Зеленского запланировано 22 сентября во второй половине дня. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2478445582300294

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября. В повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. 

“Красной нитью” участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

03.05 / Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

08.07 / Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

01.02 / Шабунин: Ничего личного, на месте Дубинского могла быть другая медиатитушка Коломойского

30.08 / Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

01.02 / Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием “Мотор Січ”

09.12 / В США во время испытаний вакцины от Pfizer умерло шесть человек

27.06 / Обрушение дома в Майами. Число жертв возросло до пяти

31.03 / YouTube протестирует интерфейсы, позволяющие скрывать дизлайки под видео

05.07 / В Австрии застрелили чеченца, который критиковал Кадырова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика