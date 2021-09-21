Зеленский прилетел в США, он выступит в Генассамблее ООН

Об этом Офис президента проинформировал в Facebook.

Зеленский выступит с речью на общих дебатах Генассамблеи. Также у него запланированы встречи с мировыми лидерами, главами международных организаций, представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной.

По данным “Интерфакс-Украина”, выступление Зеленского запланировано 22 сентября во второй половине дня.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2478445582300294

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября. В повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия.

“Красной нитью” участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—