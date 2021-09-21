ГБР заявило о разоблачении банды полицейских, которая выбивала у людей деньги и признания в преступлениях

В ГБР пишут, что преступную группировку возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. В банду также входили четверо его коллег. Они почти год действовали на территории региона.

Оперативники зафиксировали случаи, когда для улучшения собственной статистики полицейские применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали.

Кроме того, по данным следствия, задержанных доставляли в управление полиции и там “выбивали” из них средства, как применяя силу, так и запугивая уголовной ответственностью. Если у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги, или предлагали оформить быстрый кредит в интернет-сети.

“В одном из эпизодов задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. грн взятки”, – говорится в сообщении.

Полицейских подозревают в превышении власти работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Контекст:

В рамках совместной работы ГБР и внутренней безопасности Нацполиции с начала 2021 года более 400 полицейских получили сообщения о подозрении в коррупционных преступлениях, сообщили в ГБР.

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