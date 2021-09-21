 

США не признают выборы в Госдуму на территории Украины – Госдепартамент

21.09.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа 20 сентября. 

Прайс отметил, что введение законов об иностранных агентах, экстремистских и нежелательных организациях серьезно ограничило политический плюрализм в РФ и не позволило народу страны реализовать свои гражданские и политические права. Он упомянул тот факт, что наблюдатели ОБСЕ не смогли наблюдать за процессом, что тоже повлияло на прозрачность. 

“Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины”, – подчеркивается в заявлении. 

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые Люди” с 5,35%, пишет “Интерфакс”. 

ОБСЕ впервые с 1993 года не отправила своих наблюдателей на выборы в Госдуму, причиной назвали установленные ограничения на наблюдение за избирательным процессом. 

Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признал Евросоюз, осудила Великобритания. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Правительство Словакии поддерживает курс Украины в НАТО

01.09 / У еще одного украинского нардепа обнаружили COVID-19 – СМИ

21.09 / «Наследники», «Хранители» и «Шиттс Крик» получили главные «Эмми»

09.12 / “Будет много жертв среди гражданских”. Хомчак оценил военный способ освобождения Донбасса

10.03 / Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках»

12.10 / В ЕС столкнулись с проблемой при попытке ввести санкции из-за ситуации с Навальным

26.06 / VOAэкспресс 25 июня 2020

09.07 / Правительство выделило 1,3 млрд рублей на надбавки полицейским в регионах

09.04 / Португалия отказалась прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca

16.04 / “Душа наша и притяжение”. Орбакайте разоткровенничалась о Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика