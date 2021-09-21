США не признают выборы в Госдуму на территории Украины – Госдепартамент

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа 20 сентября.

Прайс отметил, что введение законов об иностранных агентах, экстремистских и нежелательных организациях серьезно ограничило политический плюрализм в РФ и не позволило народу страны реализовать свои гражданские и политические права. Он упомянул тот факт, что наблюдатели ОБСЕ не смогли наблюдать за процессом, что тоже повлияло на прозрачность.

“Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины”, – подчеркивается в заявлении.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые Люди” с 5,35%, пишет “Интерфакс”.

ОБСЕ впервые с 1993 года не отправила своих наблюдателей на выборы в Госдуму, причиной назвали установленные ограничения на наблюдение за избирательным процессом.

Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признал Евросоюз, осудила Великобритания.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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