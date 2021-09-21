Созданы 3D-модели затопленных в Карском море судов

Ученые сообщили о завершении первого этапа научно-исследовательских работ, проведенных во время экспедиции в Карском море на специальном судне «Академик Мстислав Келдыш». В данном случае плавучая лаборатория использовалась для изучения дна, на котором покоятся останки затонувших судов, в том числе и реакторы с атомных подводных лодок.

Российские ученые сумели создать 3D-модели интересующих их объектов. Основной задачей является получение реальной картины о том, в каком состоянии находятся опасные для природы реакторы, контейнеры и прочие емкости, в которых должны оставаться радиоактивные и ядовитые вещества.

В дальнейшем ученые разработают план мероприятия по реабилитации данной акватории с устранением основных опасностей для экологии.