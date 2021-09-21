 

Созданы 3D-модели затопленных в Карском море судов

21.09.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые сообщили о завершении первого этапа научно-исследовательских работ, проведенных во время экспедиции в Карском море на специальном судне «Академик Мстислав Келдыш». В данном случае плавучая лаборатория использовалась для изучения дна, на котором покоятся останки затонувших судов, в том числе и реакторы с атомных подводных лодок.

Российские ученые сумели создать 3D-модели интересующих их объектов. Основной задачей является получение реальной картины о том, в каком состоянии находятся опасные для природы реакторы, контейнеры и прочие емкости, в которых должны оставаться радиоактивные и ядовитые вещества.

В дальнейшем ученые разработают план мероприятия по реабилитации данной акватории с устранением основных опасностей для экологии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Fox News – «скучные» назначенцы Байдена рискуют развязать войну

13.03 / Зеленский заявил об очистке его партии от «засланных казачков»

30.03 / Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

05.03 / “Много говорили, но мало делали”. Мендель заявила, что Зеленский, в отличие от предшественников, выполняет обещания по борьбе с олигархами

01.07 / Порошенко рассказал, в скольких уголовных производствах фигурирует

22.10 / МИД КНДР предупредил о способной занести коронавирус в страну пыльной буре

29.10 / Собянин заявил о неэффективности комендантского часа в борьбе с COVID-19

28.07 / Минтруд предложил ввести прямые выплаты для больничных и пособий матерям

07.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

11.02 / “Газпром” планирует ввести в эксплуатацию “Северный поток – 2” в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика