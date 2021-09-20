 

Астрофизик объяснил сложности поиска внеземных цивилизаций

20.09.2021, 23:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧеловеческая цивилизация на сегодняшний день не обладает достаточными энергетическими ресурсами, а также чувствительными радиотелескопами, чтобы обнаружить излучение каких-то устройств на другой планете, где есть внеземная жизнь, рассказал газете ВЗГЛЯД астрофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

«Человек может найти только такие внеземные цивилизации, которые опережают его развитие в миллиарды раз, например по энергетическому показателю. А для того, чтобы найти цивилизацию, подобную нашей, используемые сейчас методики абсолютно не подходят. Результат говорит только о том, что таких мощных цивилизаций близко к нам просто нет, вот и все», – говорит Панов.

Он объясняет, что цивилизация по типу человеческой не может вести передачу радиосигнала одновременно во всех направлениях, так как имеет очень ограниченные энергетические возможности. «Все, что мы можем ждать с той стороны, это то, что раз в какое-то время (год или несколько лет) из того места, где есть цивилизация, нам перепадет короткая порция передач. Для того, чтобы ее поймать, нужно в это конкретное место смотреть радиотелескопом непрерывно, иначе сигнал из космоса гарантированно будет пропущен», – рассказывает астрофизик.

Те методики, которые используются сейчас, устроены следующим образом: берутся звезды, вблизи которых в теории может быть жизнь. И за каждой из них наблюдают в течение получаса, продолжает собеседник. После этого звезда «забывается», хотя то, что оттуда в течение 30 минут не было видно сигнала, не говорит о том, что там нет внеземной жизни. Такой подход, по мнению эксперта, неправильный.

«С легкостью может получиться так, что звезда, на которую мы уже посмотрели полчаса, начала вести на нас передачи, но мы уже перешли к изучению другой. Соответственно, и мы, и они нас пропускают», – поясняет Панов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию и увеличить шанс поиска иной цивилизации, необходимо создать прибор, который будет смотреть во все стороны одновременно.

«А более развитые цивилизации, может быть, и могут нас найти. Если они более продвинутые и обладают более мощными приемниками, то, посмотрев на нас, они должны увидеть излучение наших военных радаров, потому это самые мощные наши излучатели. Тогда, несомненно, они нас найдут, но это вопрос времени. У нас же таких инструментов пока нет. Мы не можем увидеть излучение военных радаров с других планет. Чувствительности наших телескопов для этого не хватает», – заключил собеседник.

В конце октября прошлого года директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что следы нынешней или прежней внеземной жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов.

Ранее в рамках проекта по поиску внеземного разума SETI австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, который содержит не менее десяти миллионов звезд, однако ни одного техногенного сигнала, исходящего от инопланетной цивилизации, обнаружено не было. Отчет о результатах был опубликован в сентябре прошлого года в журнале Publicationsof the Astronomical Society of Australia.



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