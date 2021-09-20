 

ЕР победила на выборах в Госдуму в Калининградской области

20.09.2021, 23:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» получила поддержку 41,12% избирателей на выборах в Госдуму в Калининградской области, сообщил областной избирком после обработки 100% протоколов.

«Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной думы [в Калининградской области]. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 41,12%, КПРФ получила 20,17%, ЛДПР – 9,59%», – приводит текст сообщения областного избиркома ТАСС.

Пятипроцентный барьер смогли преодолеть партии «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» (8,96%), а также партия «Новые люди», получившая 6,17% голосов избирателей.

На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября прошли выборы федерального, регионального и местного уровней. По итогам выборов замещено 167 мандатов: два мандата депутатов Государственной думы, 40 мандатов депутатов Калининградской областной думы и 125 мандатов депутатов представительных органов восьми муниципальных образований.

Выборы депутатов Калининградской областной думы прошли по пропорциональной (смешанной) избирательной системе: 20 депутатов в новый созыв областного парламента избирали по партийным спискам, еще 20 – в одномандатных избирательных округах. Было зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включили 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвовали 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, включая Калининград, где проходили выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля численность избирателей в регионе составляла 822129 человек, уточнили в облизбиркоме.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах.



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