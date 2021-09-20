Spiegel – спор о подлодках обостряет отношения в НАТО — Франция отменила встречу с британским министром
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Спор о подводных лодках для Австралии привёл к обострению отношений между партнёрами по НАТО, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Возмущённый разрывом сделки Париж отменил встречу с британским министром обороны. Однако формированием нового альянса в Индо-Тихоокеанском регионе между США, Великобританией и Австралией недовольна не только Франция: с резкой критикой выступили также Китай и Северная Корея.
Reuters
Спор партнёров по НАТО о подводных лодках обостряется, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь Париж отменил встречу с министром обороны Великобритании.
Лондон и Вашингтон хотят снабдить Австралию атомными подводными лодками, однако это привело к напряжению в отношениях с Францией. В разгар этого спора Париж решил отменить встречу французского министра обороны Флоренс Парли с её британским коллегой Беном Уоллесом. О том, что встреча, запланированная на этой неделе в Лондоне, не состоится, вечером в воскресенье сообщило министерство Парли. Причина: отказ со стороны Франции.
Как отмечает издание, поводом для этого отказа, очевидно, стал продолжающийся спор по поводу основания нового союза по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе между США, Великобританией и Австралией. Из-за этого австралийское правительство отменило миллиардную сделку по подлодкам с Францией и вместо этого решило купить атомные подводные лодки у США, что вызвало возмущение у правительства в Париже.
По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, этот инцидент отягчает будущее НАТО и оказывает влияние на утверждение новой стратегической концепции альянса. Помимо этого, он обвинил союзников в «лжи, двуличии, тяжёлом предании доверия и неуважении». На ближайшие дни запланированы кризисные переговоры между президентом США Джо Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Новый альянс в сфере безопасности вызвал недовольство не только в Париже. Китай тоже раскритиковал этот новый союз и охарактеризовал его как «крайне безответственный». По словам официального представительства МИД в Пекине, этот альянс подрывает мир и стабильность в регионе.
Озабоченность проявила и Северная Корея, которая в связи с формированием нового альянса в Индо-Тихоокеанском регионе выступила с предостережением о гонке ядерных вооружений в регионе. «Это крайне нежелательные и опасные действия, которые нарушают стратегическое равновесие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и могут спровоцировать гонку ядерных вооружений», — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи в понедельник.
По его словам, новый альянс ясно показывает, что США — это «главный виновник обрушения международной системы нераспространения ядерного оружия». Пхеньян непременно предпримет встречные меры, если альянс будет иметь «хотя бы минимальное негативное влияние на безопасность» Северной Кореи, пишет Der Spiegel.
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