Daily Mail – Нетаньяху раскритиковали за насмешку над «спящим» Байденом

В недавнем интервью Биньямин Нетаньяху обмолвился, что Джо Байден заснул на встрече с новым лидером еврейского государства Нафтали Беннетом. Некоторые в Израиле восприняли комментарий экс-премьера как издёвку над американским президентом, передаёт Daily Mail.

Президент США Джо Байден заснул во время встречи с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом в прошлом месяце. С таким предположением выступил бывший руководитель еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пишет Daily Mail.

Поводом для его заявления послужило разошедшееся в соцсетях видео с августовских переговоров двух лидеров в Овальном кабинете. Встреча была посвящена перезагрузке американо-израильских отношений на фоне успехов Ирана в ядерной отрасли.

В действительности глава Белого дома не спал на этой встрече. Но ролик был смонтирован таким образом, что у зрителя может сложиться впечатление: у Байдена «проявляется старческая деменция», поясняет издание.

В видео, которое Нетаньяху разместил на своей странице в Facebook в воскресенье, голос за кадром спрашивает у него, знает ли он о том, что Беннет встречался с американским президентом. «Я слышал, что Байден был очень внимательным на этой встрече. Он даже кивнул в знак согласия», — отвечает экс-премьер, быстро опуская голову, словно имитируя засыпание.

Упоминание встречи было коротким отрывком из почти 26-минутного видео, в котором затрагивались самые разные политические вопросы. Но именно оно привлекло внимание израильских СМИ, ряд которых обвиняли Нетаньяху в «насмешке» над Байденом.

Представители партии Нетаньяху «Ликуд» выступили в его защиту. Они заявили, что бывший премьер-министр высмеивал не Байдена, «которого он считает давним другом Израиля», а Беннета, «который на всём протяжении визита в Белый дом много говорил ни о чём».

В июне новое коалиционное правительство во главе с Беннетом сменило администрацию Нетаньяху, который правил страной дольше всех своих предшественников. 71-летний политик, который теперь оказался в оппозиции, обещает вернуться на пост премьера, отмечает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

JohnSmithSmithSmith: ЛОЛ! Мир смеётся над теми, кто голосовал за Байдена и Социалистическую партию.

Blastman: Его не просто так называют Сонным Джо.

Joemustgo: Невозможно сказать, какие лекарства выписывают Джо. Он выглядит как уставившийся в пустое пространство зомби.

SorcererPrince: К сожалению, он действительно уснул. Этот человек вызывает стыд. Демократы и их избиратели — малообразованные и в высшей степени невежественные люди.

One old dude: Украденные выборы чреваты последствиями.