Научно доказано – это вредит здоровью: что происходит внутри нас, когда мы не можем простить обиду

Родители нас учат в детстве: если кто-нибудь просит прощения – его следует простить. И все же реальность такова, что иногда человек обиду отпустить не может. Что происходит внутри нас, когда мы не в состоянии простить обиду, расскажем ниже.

Что говорят психологи

Люди считают, что прощение – это добродетель божественная, а ошибка – слабость человека. Многие именуют просьбу о прощении героизмом или актом превосходства, хотя такие слова предназначены для того, чтобы мы могли себя лучше почувствовать. Кроме того, искреннее сожаление обидчика о произошедшем помогает индивидууму, который прощает, намного больше, чем он может представить.

«Человек, который не желает прощать кого-либо, сталкивается с чувством гнева, посттравматическим расстройством или депрессией. Такие мысли могут привести к появлению физических недугов, давят на разум», – говорит психолог Мали Топаз.

Психолог Ади Битнер, хозяйка центра психотерапии Soul, отмечает: «Нейропсихология нас учит, что стрессовые ситуации, появляющиеся, к примеру, когда человеку сложно простить и отпустить кого-то, вызывают выработку нейротрансмиттеров, разрушающих разные нервы».

Исследования ученых

Ученые Гарвардского университета провели изыскание, которое показало, что те люди, которые часто вспоминают тяжелые события из прошлого, испытывают сокращение количества иммуноглобулинов. Это сокращение продолжается примерно 6 часов. В итоге снижается иммунитет, который уничтожает инфекции, и организм рискует столкнуться с разнообразными недугами.

Иные исследования продемонстрировали, что затаенная обида повышает кровяное давление, разрушает легкие и уменьшает длительность жизни. Также возникают психологические проблемы, такие как недоверие к окружающим, нервозность, беспокойство, а иногда и трудности в создании новых отношений. Ведь человек начинает постоянно бояться, что его снова обидят или обманут.

«Так, человеку может быть сложно простить родителей за то, что они в прошлом причинили ему боль. У моих пациентов я это вижу часто. В итоге подобные неразрешенные травмы закрепляются и переходят в их отношения с супругами. И они об этом ничего не подозревают», – рассказывает Битнер.

Кто заслуживает прощения

Прощать или нет – это личное желание каждого, которое зависит от разных факторов и обстоятельств. Но психологи говорят, что мы все же способны немного лучше понять друг друга. «Как правило, люди, причиняющие кому-то боль, делают это ввиду того, что сами в прошлом страдали. Мы можем этот порочный круг разорвать, простив обидчика, – заявляет Мали Топаз. – Прощая, вы избавляетесь от гнева и освобождаете пространство в своей голове для позитивных эмоций, которые повышают стрессоустойчивость и улучшают здоровье».

Нельзя простить за один день

Многим из нас праздник Йом Кипур кажется безупречным поводом, чтобы простить самому или попросить прощения. Но эксперты говорят, что через это нужно проходить иначе. «Прощение – это долгий процесс, который без всякого основания не может произойти за один день, – поясняет психолог. – Нельзя все обиды закрыть разом, а после почувствовать полное очищение. Этот процесс следует пройти сперва наедине с самим собой, а затем вместе с причинившим вам боль. Тогда вы сможете простить его и реально отпустить ситуацию».

Эксперты утверждают, что в этом процессе важно не убегать от своих чувств, а выражать их. Позволяйте себе чувствовать разочарование, гнев, обиду и боль. Когда мы этим чувствам дадим то место, которого они заслуживают, от них будет намного проще и быстрее освободиться.

«Внутри каждого из нас находятся собственные часы, которые тикают с различной скоростью. Поэтому каждому понадобится разное время, чтобы простить и отпустить. Наша психика многогранна – в ней множество слоев, которые мы не всегда осознаем. Поэтому не нужно пытаться ускориться в прощении и не стоит ждать, что это случится в один день», – говорит Битнер.

В этом процессе важно рассказать о своих переживаниях другим, чтобы свои чувства проработать правильно. Это то, что в одиночку сделать сложно, но можно реализовать при помощи приятеля или эксперта, такого как психолог.

Что будет после исчезновения обиды

Лишь справившись с собственными обидами, мы способны начать думать об иной стороне конфликта. Мали Топаз говорит, что важно понять, почему обидчик сделал то, что нам причинило вред. Одним из важнейших инструментов в этом деле является сочувствие, умение себя поставить на место другого и выяснить, как в его глазах выглядит то, что произошло между вами.

Сочувствие – это не то, чего в нас нет или есть. Это внутренняя «мышца», которую следует развивать. И произойти это может лишь благодаря нашему искреннему желанию и регулярным тренировкам.

Последствия непрощения

Горечь в сердце влияет на вас физически, умственно, эмоционально и духовно. Если вы не желаете простить своего обидчика, вас ожидают такие физические последствия:

Химический дисбаланс. Обида вызывает дисбаланс гормонов различных желез тела, провоцируя множество физических симптомов и заболеваний внутренних органов.Нарушение работы иммунной системы. Стресс горечи ослабляет иммунную систему и повышает вашу восприимчивость к физическим недугам. Часто врачи могут отследить физические расстройства до того момента, когда начала развиваться горечь.Исчезновение привлекательности. Отказ прощать вызывает усталость и бессонницу. Вскоре ваши глаза и черты лица будут отображать ваше внутреннее горе.

Психические и эмоциональные последствия:

Депрессия. Для поддержания обиды нужна эмоциональная энергия. Когда ваша эмоциональная энергия истощается, вы впадаете в депрессию.Стресс. Ненависть к кому-то производит гормоны стресса в вашем теле. Вы устаете и не можете справляться с повседневными проблемами.Пагубный эмоциональный фокус. Горечь и негодование создают эмоциональную привязанность к человеку, который вас обидел. Этот фокус заставляет вас стать похожим на того, кого вы обижаете. Чем больше вы думаете о его действиях, тем больше вы начинаете отображать основные взгляды, которые побудили его к действиям.

Духовные последствия:

Неспособность любить Бога. «Если человек говорит: «Я люблю Бога» и ненавидит брата, то он лжец: ибо кто не любит брата своего, которого видел, как может он любить Бога, которого не видел? И мы от него имеем такую заповедь, чтобы тот, кто любит Бога, любил бы и брата своего» (1 Иоанна 4: 20-21).Сомнения в наших отношениях с Богом. Иисус сказал: «Ибо, если вы простите людям их проступки, ваш Небесный Отец простит и вам; но если вы не прощаете людям их проступков, и ваш Отец не простит вам проступков» (от Матфея 6:14-15).Основные препятствия в духовном развитии других людей. Горечь легко передается из поколения в поколение, и это существенно повлияет на ваших детей (см. Второзаконие 5:9). Горечь также заставляет вашу семью, друзей и знакомых дискредитировать ваше христианское свидетельство.

Писание связывает горечь с желчью и описывает ее как нечто, что может расти и распространяться, причиняя боль многим людям (см. Деяния 8:23 и Евреям 12:15). Когда Иисус снова и снова наставлял своих учеников прощать, «до семидесяти семи раз» (см. От Матфея 18:21-22), он призывал их вести образ жизни прощения, предлагая свободу от последствий горечи.

«Нельзя оскорблять Святого Духа Божьего, который в день искупления запечатлел вас. Да удалится от вас всякая горечь и гнев, и крик, и злословие со всякой злобой; и будьте друг к другу сострадательны, добры, прощайте друг друга, как Бог ради Христа простил вас» (Ефесянам 4:30-32).