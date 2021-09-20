 

На умышленный поджог костела Святого Николая ничто не указывает, пожар начался в закрытой комнате – глава полиции Киева

20.09.2021, 23:28, Новости дня
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На вопрос, был ли пожар, повредивший здание костела и уничтоживший орган, умышленным поджогом, Выговский ответил: “Ничто на это не указывает. Были задействованы эксперты ГСЧС и наши, по предварительным данным, пожар связан с электричеством и было короткое замыкание”.

Он отметил, что выводов экспертиз еще нет.

“В тот момент, когда произошло возгорание этого органа, там находились музыкант, проводивший репетицию, и еще несколько человек, которые там работают. Музыкант увидел, что пошло задымление. И комната, в которой находится оборудование, была рядом, но закрыта, доступа туда не было. Поэтому двери им пришлось открывать при помощи лома. Самостоятельно пытались потушить пожар, но не смогли и вызвали службу спасения”, – рассказал Выговский.

Он отметил, что несмотря на то, что костел – публичное место, посторонних лиц в нем в тот день не было.

Глава полиции Киева также подчеркнул, что реставрация здания не мешает следствию, так как полиция уже провела все необходимые мероприятия на месте и отобрала образцы для экспертизы.

Контекст:

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября в 21.49. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением безотлагательно обеспечить реставрацию здания и установку там нового органа. 

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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