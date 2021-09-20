 

Законопроект №5600 о повышении налогов сильно изменен, Рада может рассмотреть его в четверг – нардеп

20.09.2021, 23:28, Новости дня
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Об этом по итогам заседания парламентской фракции “Слуга народа” написал в Facebook нардеп от монобольшинства Алексей Устенко. 

По его словам, “Слуга народа” поддержит законопроект. 

“Все нормы о застройщиках убрали, кроме нормы о продаже третьей квартиры за год. За такую сделку придется заплатить 18% от разницы между ценой покупки и продажи. Рента на железную руду – 5% минус логистика от цены в Китае. Льготы для производителей курицы убираются, они будут платить налог на прибыль. Поставленный налог на гектар – в размере 5% для юрлиц и 2,5% для физлиц за пределами населенных пунктов от нормативно-денежной оценки участка. Убирается НДС на операции с инвестиционным золотом. Убирается акциз на “зеленую” энергетику”, – перечислил он изменения. 

Устенко сообщил, что рассматривать проект планируют постатейно, по сокращенной процедуре. 

Перед этим Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об олигархах, написал Устенко. Он не сообщил возможной даты, но проект включен в повестку Рады на этой неделе. 

https://www.facebook.com/ustenko.oleksii/posts/550652889526302

Контекст:

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля.

В законопроекте прописаны критерии, по которым будут определяться олигархи. В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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