Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине, в России произошла стрельба университете. Главное за день

Кабмин продлил адаптивный карантин

Кабинет Министров Украины 20 сентября продлил адаптивный карантин до 31 декабря из-за ухудшения эпидемической ситуации.

21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотрят вопрос установления “желтого” эпидемического уровня по всей Украине с 22 сентября.

Украинца в Беларуси приговорили к трем годам тюрьмы

20 сентября суд в Минске приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины Михаила Ференца.

МИД Украины потребовал немедленно освободить его и напомнил, что правозащитный центр “Весна” признал Ференца политзаключенным.

Стрельба в университете в России

В результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет 20 сентября шесть человек погибли и 24 пострадали.

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД, утверждает, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Во время задержания стрелок был ранен.

СБУ начала расследование по факту проведения в оккупированном Крыму российских выборов

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту проведения выборов в Госдуму России на территории оккупированного РФ Крыма. Производство открыли по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Госстат улучшил оценку роста ВВП во II квартале

Во втором квартале 2021 года реальный ВВП Украины упал по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% с учетом сезонных колебаний, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 5,7%, сообщила Госслужба статистики.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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