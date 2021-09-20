В РФ создадут прибор для поиска химикатов в овощах

Новой разработкой заняты российские ученые из ИТМО, а также из института имени Иоффе. Они совместными усилиями хотят создать универсальный прибор, определяющий наличие большой концентрации химикатов в овощах и фруктах.

Устройство должно быть портативным, чтобы его могла использовать каждая домохозяйка не только в быту, но и во время совершения покупок на рынках или в супермаркетах.

Как поясняют специалисты, сейчас анализы можно провести только в лабораторных условиях, а это оставляет лазейки для производителей и продавцов, которые реализуют опасные для здоровья продукты питания. Однако с выходом российского прибора условия для них станут уже явно некомфортными. До окончания работ осталось не много времени.