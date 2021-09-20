 

Ученые предлагают контролировать развитие искусственного интеллекта

20.09.2021, 23:14, Новости дня
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Искусственный интеллект может существенно облегчить жизнь людей, но также он может и начать работать против человека. Об этом предупреждают ученые из университета Брауна.

По словам специалистов, за последнюю пятилетку в сфере нейросетей достигнуты невиданные успехи. Скорость развития ИИ растет так быстро, что нам трудно вообще представить, к чему это может привести даже в недалеком будущем.

Однако с появлением новых технологий возникали и новые риски, связанные, например, с попытками злоумышленников пользоваться ими в своих преступных интересах. Если не взять под контроль развитие искусственного интеллекта уже сейчас, то завтра мы можем стать свидетелями того, как алгоритмы и машинное обучение помогают кому-то совершать мошеннические действия.



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