 

ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки

20.09.2021, 22:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.

Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.



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