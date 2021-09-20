В мире: Зима накажет Украину за газовый разрыв с Россией

Главным проигравшим от резкого роста цен на газ, похоже, становится Украина. Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива и бравировал тем, что закупает его в Европе. В итоге сегодня, как заявляют сами украинские чиновники, «больницы, школы, детские сады… могут остаться без тепла». Как такое произошло?

«Мы как правительство и «Нафтогаз» как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться, согласно годовому контракту, 7,96 гривен [21,6 рубля] за кубометр», – сообщил на минувшей неделе глава правительства Украины Денис Шмыгаль, комментируя ситуацию с беспрецедентным ростом цен на газ в Европе.

В тот момент, когда прозвучали эти слова, стоимость некоторых европейских биржевых контрактов на газ составляла 700 долларов за тысячу кубометров, а 20 сентября она установила очередной рекорд – порядка 900 долларов. Произошло это после того, как стало известно, что «Газпром» не стал бронировать на октябрь дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а транзитную мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа» выкупил лишь на треть.

Ранние холода против «ковидных» тарифов

Для Украины это исключительно неприятное развитие событий. Ведь импортный газ ей приходится закупать именно по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. Отказавшись несколько лет назад от прямых закупок у «Газпрома», Украина, как известно, закупает тот же самый российский газ по реверсным схемам, например, у соседней Словакии, что ставит ее в зависимость от европейских партнеров.

В этом году Европа сама испытывает дефицит газа, и запастись им на предстоящую зиму Украина смогла гораздо хуже, чем год назад. Если в начале прошлого сентября в украинских подземных газовых хранилищах находилось 26,5 млрд кубометров газа, то теперь «Нафтогаз Украины» собирается войти в отопительный сезон с 19 млрд кубометров. В компании напоминают, что в предыдущие годы запасы газа бывали куда меньше, но расходовать его придется, возможно, уже в ближайшие дни.

Прогноз погоды аномален: в середине этой недели в Киеве ожидается днем лишь 8-9 градусов тепла, а привычное для украинской столицы в начале октября бабье лето вообще может не состояться.

Все это означает, что срочных закупок газа по европейским ценам, которые могут быть еще выше нынешних, Украине, скорее всего, не избежать. Да это уже, собственно, и происходит. Однако у «Нафтогаза» уже есть дежурное обоснование, почему за газ приходится платить втридорога. «Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», – отметил новый гендиректор компании Юрий Витренко.

В то же время украинские власти после неоднократного повышения коммунальных тарифов решили включить задний ход и проводить популярную политику, на которую заставил пойти коронавирусный кризис. В мае на газовом рынке Украины была впервые установлена фиксированная годовая цена в диапазоне 7,8 до 13,5 гривны за кубометр в зависимости от поставщика. Ставку в 7,96 гривны, которую упоминал премьер Денис Шмыгаль, имеет государственный «Нафтогаз», а для предприятий теплокоммунэнерго в предстоящий отопительный сезон он будет продавать газ еще дешевле – по 7,42 гривны за кубометр.

Легко подсчитать, что эти фиксированные тарифы даже близко не покрывают текущую стоимость газа на европейских биржах, с которыми плотно коррелируют котировки Украинской энергетической биржи, также обновляющие рекорды. Но тариф, установленный для «Нафтогаза», фактически втрое ниже последних европейских котировок. К чему приводит постоянное субсидирование энергоносителей из кармана государства, сейчас можно наблюдать на примере Ливана, погрузившегося в безнадежный энергетический кризис.

Правда, Украину спасает то, что значительную часть потребляемого газа она добывает самостоятельно – именно это обстоятельство и определило размер тарифа «Нафтогаза». Исходя из того, что население Украины за год сжигает примерно столько газа, сколько производится в стране «Нафтогазом» и частными компаниями (13-14 млрд кубометров), украинские власти решили отдавать этот газ гражданам по себестоимости. «И это мы гарантируем», – заверил Денис Шмыгаль.

Низовое слабое звено

Но, как следует из приведенного выше высказывания главы «Нафтогаза», Украина уже сейчас покупает газ по биржевым европейским ценам, пусть и не весь. А кроме того, в очередной газовой схеме быстро обнаружился козел отпущения – те самые теплокоммунэнерго, которые из-за политики украинских властей оказались на грани банкротства.

На прошлой неделе межотраслевая ассоциация «Укртеплокоммунэнерго», Ассоциация городов Украины и профсоюз работников ЖКХ фактически предъявили властям ультиматум. Они заявили о готовности к проведению всеукраинской акции протеста, если к началу отопительного сезона не будут выполнены их требования. По утверждению авторов обращения, сейчас украинские теплоснабжающие предприятия переживают самый глубокий кризис за последние десять лет, и причиной тому – необоснованные тарифы на газ и монополия «Нафтогаза» на его поставки.

Первое предупреждение со стороны украинских коммунальщиков прозвучало в начале сентября, когда обслуживающее столицу страны предприятие «Киевтеплоэнерго» выступило с заявлением о возможном повышении тарифов на тепло и горячую воду на 40% из-за подорожания газа. Единственным выходом для сдерживания тарифов в компании назвали обеспечить поставки украинского газа по «справедливой цене» – напрямую от компании «Укргаздобыча», минуя посредников.

Майская реформа газового рынка, утверждается в релизе «Киевтеплоэнерго», привела лишь к росту стоимости газа для теплоснабжающих предприятий, которые вынуждены покупать его по более высоким ценам, чем те, что заложены в тарифах. При этом, говорится в документе, положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам с компанией «Нафтогаз Трейдинг» – ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов теплокоммунэнерго и т. д. Эти обременения коммунальщики и потребовали отменить в своем ультиматуме правительству.

Если стать на представленную точку зрения, то действия украинского правительства очень напоминают тщетную попытку обмануть рынок в надежде, что зафиксированные в мае тарифы на газ могут как ни в чем ни бывало пережить бурю на европейском газовом рынке. Для максимальной зависимости от которого Украина, как известно, в последние несколько лет предприняла максимальные усилия.

Как обычно происходит в ситуациях, когда экономическая логика перестает работать, на первый план выходят политические заявления. Вскоре после предупреждения «Киевтеплоэнерго» о невозможности работать по директивным тарифам в украинском новостном поле стала активно муссироваться тема «мы готовимся к зиме».

«Мы пройдем отопительный сезон, об этом говорят все прогнозы», – сообщил на одном из них директор по энергоэффективности и управлению имуществом «Нафтогаза» Виталий Щербенко. По данным органов местного самоуправления, уровень подготовки к отопительному сезону превышает 90%, добавил 20 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. А о том, что этой зимой роста коммунальных тарифов для населения не произойдет, для пущей верности сообщил не только глава кабинета министров Украины, но и председатель комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, представитель президентской фракции «Слуга народа».

Тем временем с мест раздаются совершенно иные сигналы. Помимо коммунальщиков, о критической ситуации в преддверии отопительного сезона на днях заявили главы городов на западе Украины. В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил изданию «Комментарии. Киев», что базовая цена газа для бюджетных учреждений в отопительном сезоне вырастет с 7 до 20 гривен за кубометр. «Больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы могут остаться без тепла», – сообщил тому же источнику мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор.

Эти высказывания людей с «земли» заставляют предположить, что на сей раз привычная для Украины перепалка по поводу коммунальных тарифов в преддверии отопительного сезона не просто отражает закулисную борьбу лоббистов.

Разрыв между зафиксированными весной тарифами и осенней реальностью рынка становится все более угрожающим, и это еще не все риски для Украины. Поскольку Украина открыла свои газовые хранилища для иностранных компаний, сейчас они в связи с дефицитом газа в Европе могут просто выбрать свои резервы. О таком сценарии сообщила недавно бывший заместитель министра иностранных дел Украины и бывший помощник главы «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

Тем временем украинские власти продолжают валить все свои газовые проблемы, созданные их же руками, на Россию. 20 сентября вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что РФ использует «искусственный рост» цен на газ «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу».

Теги:

Украина

,

цены на газ