Украинский генерал – угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется

Командующий объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сегодня сохраняется угроза полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Как передаёт «Перший незалежний», Наев добавил, что доказательством этому является наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и отработка учений по наступательной тематике. В то же время командующий заверил, что органами украинской разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватного реагирования на них.



Reuters

Наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и отработки учений по наступательной тематике свидетельствуют, что угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил командующий объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«С учётом наращивания Россией военного потенциала вокруг Украины и проведения масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются. Однако действие международных санкций и поддержки Украины международными партнёрами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны России», — заявил Наев.

По его мнению, в ближайшей перспективе РФ продолжит принимать гибридные меры воздействия, сосредоточивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри Украины и завоевания превосходства в информационном пространстве.

В то же время командующий заверил, что органами украинской разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватного реагирования на них.

«На фоне отсутствия у противника тактических успехов командование оккупационных войск продолжает поиск наиболее эффективной тактики действий. В настоящее время подтверждается сочетание противником действий военного характера с одновременным проведением мероприятий информационно-психологического воздействия. В отдельных случаях противник, пренебрегая минскими договорённостями, стал всё чаще применять запрещённые образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам», — заявил Наев.

По его мнению, основная цель таких провокаций — продемонстрировать силу, безнаказанность и дерзость. Военный отметил, что своими действиями «оккупанты пытаются спровоцировать военное командование операции объединённых сил дать достойный ответ с одновременной фиксацией нарушений со стороны Украины». Наев подчеркнул, что особое внимание уделяется «искажённому освещению в СМИ обстановки с обвинением высшего военно-политического руководства Украины в искусственном обострении ситуации на линии разграничения».