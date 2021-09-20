 

Как создавать модные луки с кардиганами и выглядеть стройнее: стильные советы

20.09.2021, 22:38, Разное
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Красивые и модные кардиганы являются популярным вариантом одежды, которая помогает придать образу особый стиль и индивидуальность. Такие наряды теплые, удобные и отлично подходят на осенний сезон. Вот несколько советов относительно того, как составить образ с кардиганом.

Оливково-зеленый (главное фото)

Это красивая цветовая палитра, которая поможет придать образу притягательность и индивидуальность. Отлично смотрится кардиган крупной вязки в сочетании со светло-голубой рубашкой.

Горчичный

Чтобы чувствовать себя отлично, зарядиться позитивом и придать образу свежесть и притягательность, стоит попробовать надеть кардиган горчично-желтого цвета.

Отлично смотрится такой наряд вместе с белыми брюками и белой или черной рубашкой. Можно дополнить свой образ ремнем и сумкой, с помощью которых можно легко сбалансировать весь создаваемый образ.

Бледно-розовый

Такой вариант может стать идеальным дополнением к нежному и романтичному образу.

Бледно-розовый цвет выглядит очень женственно и эффектно. Выглядит это очень круто. Дополнить образ можно при помощи любимых джинсов и белой рубашки.

Бежевый

Если нужен сдержанный, но эффектный наряд, то стоит подобрать бежевый кардиган с темными деталями, чтобы сочетать его с полностью черной одеждой и максимально простыми аксессуарами.

Стоит добавить красивую и стильную прическу, чтобы выглядеть просто отлично.

Зеленый

Зеленый цвет является достаточно спокойным, умиротворяющим и подходит для прогулок на свежем воздухе.

Отлично смотрится такой кардиган с базовыми предметами гардероба, выполненными в теплых тонах. Можно чувствовать себя спокойно и максимально комфортно.

Разноцветный

Можно добавить своему образу некоторую креативность и шарм. Для этого стоит выбрать кардиган, состоящий из нескольких разных цветов.

Этот наряд произведет самый настоящий фурор и поможет повысить уверенность в себе. Стоит сочетать его с базовыми предметами гардероба и несколькими аксессуарами.

Светлый бежевый цвет

Чтобы выглядеть в офисе просто фантастически, стоит выбрать для себя бежевый кардиган, черные леггинсы, белую рубашку и пару теннисных туфель.

Это отличный способ продемонстрировать свою элегантность.

С шарфом

Шарф с принтом является достаточно интересным аксессуаром, который помогает добавить образу яркость.

Это поможет защититься от пронзительных осенних холодов.

С юбкой

Кардиганы можно носить не только с брюками, но и сочетать их с юбкой-карандаш. Чтобы согреться, стоит надеть красивую и стильную водолазку.

Свободный кардиган

Чтобы сделать свой образ более интересным и уютным, стоит выбрать для себя объемный красивый кардиган. Можно носить его с теплым свитером под ним.



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