Марс в Весах до 30 октября: астрологи советуют быть более эгоистичными и честными

Марс в Весах – это удивительное время. Прямо сейчас каждый из нас может воспользоваться невероятными энергиями Вселенной, чтобы найти способ решить свои проблемы через сострадание и прощение. Марс вошел в знак Весов 14 сентября и останется в нем до 30 октября. Вселенная посылает нам сигналы, говорящие о том, что пора внести важные изменения в нашу личную жизнь, чтобы мы могли жить в мире, которого мы так жаждем.

На первом месте должны быть собственные желания и чувства

Марс в Весах символизирует момент, когда мы начинаем замечать, что подавляем свои желания и действуем, сосредоточившись на заботах других. До 30 октября у нас есть время научиться быть немного эгоистичнее и ставить себя на первое место. Вы по-прежнему можете тратить большое количество времени на тех, кого любите, дарить счастье и радость дорогим вашему сердцу людям. Но постарайтесь не идти на поводу у близких, не жертвуйте собой. В приоритете то, что важно именно для вас. Впрочем, не стоит забывать о справедливости и дипломатии.

Гармония в отношениях

Астрологи говорят, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы достичь успеха и гармонии в партнерских отношениях любого рода. Вселенная поможет вам подобрать те решения, которые удовлетворят обе стороны. Если возникнут сложности, поможет третье лицо, которому вы полностью доверяете.

Многие из нас начали забывать о том, что быть удобным и быть хорошим – это совершенно разные вещи. Вспомните о том, что иногда лучше честно высказать свои мысли, даже если это может быть неприятно вашему партнеру или другу. Как часто мы стесняемся раскрывать свою душу, говорить о том, что мы чувствуем, но время от времени следует это делать для того, чтобы преодолеть внутренние страхи и выстроить здоровые отношения с окружающими вас людьми.

Будьте осторожны!

Марс в Весах также может быть причиной пассивной агрессии у некоторых людей. Вы не должны обвинять других, нападать на близких из-за ошибок, которые они совершили. Важнее научиться сохранять мир в своем сердце и открыто, но мягко и тактично говорить о проблемах, не конфликтуя с теми, кого вы любите.

Советы от Вселенной

Вот несколько очень важных советов, которым желательно следовать:

Каждый прекрасно знает, что ему требуется для счастья. Нужно прислушиваться к своей интуиции и стараться не поддаваться влиянию других людей.Следует укреплять и развивать личные отношения, которые уже есть. Используйте это время, чтобы понять, что делает вас действительно счастливыми.Умейте слушать своих близких. Это укрепит отношения.Не бойтесь идти на компромисс. Это тоже укрепит отношения.Позвольте окружающим быть такими, какие они есть. Не пытайтесь их изменить.