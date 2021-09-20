Великобритания осудила проведение Россией выборов в оккупированном Крыму

“Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день”, – заявили в ведомстве.

Также в МИД Великобритании раскритиковали выборы на территории России.

“Выборы в Госдуму 17-19 сентября представляют собой серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для маргинализации гражданского общества, молчания независимых СМИ и исключения подлинно оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые взяла на себя Россия. Мы также разочарованы необоснованными ограничениями в России на наблюдение за выборами, в том числе со стороны международных наблюдателей, что является ключевым элементом демократического контроля”, – говорится в заявлении.

Контекст:

В России с 17-го по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Верховная Рада собирается проголосовать за постановление о непризнании результатов выборов в Госдуму России.

Евросоюз не признает результаты голосования на выборах в Госдуму России в оккупированном Крыму.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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