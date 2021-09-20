 

“Сила в славянском единстве”. Кива поздравил “Единую Россию” с победой на выборах в Госдуму РФ

20.09.2021, 22:34, Новости дня
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“Надеюсь, последовательная политика партии даст возможность решить все существующие разногласия между нашими странами. Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве!”, – написал украинский нардеп. 

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые Люди” с 5,35%, пишет “Интерфакс”. 

20 сентября президент России Владимир Путин поблагодарил граждан РФ “за доверие” и за высокую явку, сообщил РБК.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса. СБУ открыла уголовное производство из-за проведения выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

Евросоюз не признал результаты голосования на выборах в Госдуму в Крыму. “Мы никогда не признаем голосование в Крыму, потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям не подконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах. Это противоречит Минским соглашениям”, – заявил 20 сентября пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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