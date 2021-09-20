Арахамия заявил, что в “Слуге народа” хотят поговорить с Разумковым о его позиции по законопроекту об олигархах

Об этом он заявил, когда журналисты спросили, будут ли “санкции или разговоры со спикером из-за того, что он откалывается от команды”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мне неприятно, честно говоря, слышать то, что это вышло наружу, и то, что это обсуждается сейчас как в политикуме, так и среди людей. Это плохо. И поэтому я считаю, что мы будем, конечно, общаться с господином спикером. Мы будем пробовать это делать частным образом, а не на всеобщее обозрение. Далее будем делать выводы и тогда будем информировать общество”, – ответил Арахамия.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков “не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера”, когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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