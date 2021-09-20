В Киевской области 16-летний подросток погиб на рыбалке – зацепился удочкой за провод

Полицейские выяснили, что двое несовершеннолетних пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

“16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку, рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд”, – говорится в сообщении.

Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть подростка.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой “несчастный случай”) Уголовного кодекса Украины.

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