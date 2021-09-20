 

В Киевской области 16-летний подросток погиб на рыбалке – зацепился удочкой за провод

20.09.2021, 22:34, Новости дня
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Полицейские выяснили, что двое несовершеннолетних пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

“16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку, рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд”, – говорится в сообщении. 

Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть подростка. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой “несчастный случай”) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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