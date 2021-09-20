В РФ поиском телефонных мошенников займется искусственный интеллект

Российские операторы мобильной связи намерены использовать искусственный интеллект в борьбе с телефонными мошенниками. В идеальном варианте это должно выглядеть так: ИИ анализирует ход разговора и подает потенциальной жертве сигнал, если по ряду признаков определит, что совершаются мошеннические действия.

Вопрос лишь в том, как эту идею воплотить на практике, да еще и таким образом, чтобы не нарушать конфиденциальность телефонных разговоров.

Над технологией защиты своих клиентов от преступных посягательств сейчас трудятся несколько крупных операторов мобильной связи РФ. К сожалению, эта проблема стала весьма серьезной в России. С мошенниками можно столкнуться даже при осуществлении такой невинной операции, как поиск квартиры, которую можно взять в аренду.