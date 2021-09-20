 

В РФ поиском телефонных мошенников займется искусственный интеллект

20.09.2021, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские операторы мобильной связи намерены использовать искусственный интеллект в борьбе с телефонными мошенниками. В идеальном варианте это должно выглядеть так: ИИ анализирует ход разговора и подает потенциальной жертве сигнал, если по ряду признаков определит, что совершаются мошеннические действия.

Вопрос лишь в том, как эту идею воплотить на практике, да еще и таким образом, чтобы не нарушать конфиденциальность телефонных разговоров.

Над технологией защиты своих клиентов от преступных посягательств сейчас трудятся несколько крупных операторов мобильной связи РФ. К сожалению, эта проблема стала весьма серьезной в России. С мошенниками можно столкнуться даже при осуществлении такой невинной операции, как поиск квартиры, которую можно взять в аренду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда Киева

10.08 / В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии

05.10 / МВД Белоруссии рассказало о применении водометов при разгоне протестующих

11.07 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза завил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

18.01 / Порошенко об аресте Навального: Кремлевский режим в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии

24.10 / Шварценеггер перенес операцию по замене сердечного клапана

04.11 / Байден объявил о создании фонда по защите выборов в США

04.03 / В США заявили, что приложат все усилия для остановки «Северного потока – 2»

05.09 / Спорт: США грозят дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство

27.07 / Похитившего и избившего свою жену екатеринбургского бизнесмена арестовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика