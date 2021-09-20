В Индии научились получать электричество от капель дождя

Представители индийского технологического института (Дели) представили необычную технологию производства электрической энергии от капель дождя, падающих с неба. По словам ученых, также можно получать ток из любого потока воды или даже морских волн. Принцип один и тот же.

В данном случае, используется так называемый трибоэлектрический наногенератор, который превращает в ток энергию столкновения жидкости с твердым телом.

Речь идет о современных нанотехнологиях, поясняют ученые. К сожалению, пока такие установки получаются малой мощности и их можно использовать только для подзарядки аккумуляторов каких-то электронных устройств. Но в будущем данную технологию можно усовершенствовать.