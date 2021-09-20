 

Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми

20.09.2021, 22:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсе шесть человек, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина, сообщили в медицинских службах.

«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», – передает сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.



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