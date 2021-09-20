 

Военные США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

20.09.2021, 22:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканские военные нанесли удар по одному из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» в Сирии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Военные считают, что поразили цель, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Представитель Пентагона привел информацию, полученную от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях Идлиба.

«Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру «Аль-Каиды». По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», – сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что удар был нанесен с беспилотника по автомобилю, в котором ехали трое активистов «Аль-Каиды».

Глава разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Беррье заявил, что через два года террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) сможет снова угрожать США.

Напомним, глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды» (запрещена в России). По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.



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