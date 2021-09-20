Глобальный сбой произошел в работе соцсети Twitter

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter произошел в понедельник по всему миру, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В основном пользователи столкнулись с неполадками в работе сайта и мобильных приложений соцсети Twitter. Часть сообщивших о сбое пожаловались на проблемы с подключением к серверу. О неполадках проинформировали в США, Канаде, Британии, Германии и других странах, передает ТАСС.

Напомним, 5 сентября у пользователей из США, Канады, Германии и Японии произошел сбой в работе Netflix. Днем ранее сбой в работе Netflix зафиксировали в США, Канаде, Австралии и Японии. 2 сентября глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. 29 августа пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». За день до этого сбои в работе сервиса потокового видео Netflix были выявлены в США, Канаде и Германии.

Кроме того, 24 августа пользователи в США столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. В тот же день пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. Еще один глобальный сбой в работе Instagram случился 3 августа.