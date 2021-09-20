 

Euronews – Австралия отвергла обвинения Парижа о «неожиданном» отказе от французских подлодок

20.09.2021, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Париж не мог не знать о сомнениях Канберры в отношении того, насколько эффективно французские дизельные подлодки способны были бы защищать национальные интересы Австралии, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Он выразил сожаление в связи с тем, что срыв контракта с Францией и заключение новой сделки с США обернулись дипломатической напряжённостью, однако отверг все обвинения в нагнетании кризиса, передаёт Euronews.

Париж должен был знать об обеспокоенности Канберры по поводу французских дизельных подлодок. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Глава кабинета опроверг информацию о том, что австралийские власти «вводили в заблуждение» французских коллег относительно соглашения по строительству субмарин.  

По словам Моррисона, Австралия выражала опасения насчёт возможности французских подлодок отвечать стратегическим интересам Канберры, учитывая меняющиеся обстоятельства в Индо-Тихоокеанском регионе. 

«Конечно, нас расстроили действия Франции, которая отозвала своего посла, но мы понимаем и уважаем это решение. Мы также понимаем глубокое разочарование по поводу срыва контракта», — заявил Моррисон. При этом он подчеркнул, что Австралия, как любое суверенное государство, принимает решение, исходя из своих целей и задач: «У французских подводных лодок нет того потенциала, который необходим Австралии для защиты своих национальных интересов». 

Наблюдатели отмечают, что Париж, похоже, не намерен смягчать риторику в отношении Канберры и Вашингтона. В интервью СМИ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что кризис даст о себе знать, в том числе и при обсуждении будущей стратегии НАТО. 

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Это очень показательно. Имели место ложь, двуличие, было серьёзное нарушение доверия, пренебрежение — так что дела между нашими странами идут не очень хорошо. Это означает, что наступил кризис. 

На прошлой неделе Австралия, США и Великобритания объявили о новом оборонном альянсе. В рамках соглашения планируется, что Австралия оснастит свой флот атомными подлодками, построенными с помощью американских и британских технологий. В результате Канберра отказалась от подписанного в 2016 году контракта с французским концерном. 

Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Лавров ответил на жалобы главы МИД Украины на нежелание с ним общаться

10.01 / Обнаружены лечебные свойства золота

02.11 / Названы сроки развертывания спутниковой группировки «Марафон»

27.02 / Скорость течения в Гольфстриме значительно снизилась

15.12 / Новогодний стол-2021 обойдется украинцам в 1706 грн – ученые

13.01 / Решетилова: Апелляции к президенту из-за того, что он не отреагировал на санкции против Дубинского, – наивные. Зеленский – не самостоятельный персонаж

17.02 / Венедиктова рассчитывает на передачу в суд всех дел Майдана до конца года

03.09 / “Вы любовники, уже признайтесь”. В сети обсуждают Волочкову в объятиях Джигурды. Фото

27.02 / Венедиктова заявила, что дело Стерненко политизировано самим Стерненко

08.09 / Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича – пресс-служба “Метинвеста”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика