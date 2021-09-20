 

Мнение: Когда наступит прозрение?

20.09.2021, 21:48, Разное
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В России снова стреляли. 18-летний студент юрфака пермского университета Тимур Бекмансуров пришел в институт и открыл огонь по таким же студентам, как он. Восемь человек погибли, 19 ранены…

Александр Хинштейн пишет,что Бекмансуров владел зарегистрированным охотничьим оружием — гладкоствольной винтовкой «HUGLU» калибра 12/76. Срок действия разрешения на оружие истекал только в мае 2026 года…

Сколько должно произойти подобных трагедий, чтобы наступило прозрение, что в России необходимо запретить свободный оборот оружия? Или хотя бы, к примеру, запретить продажу оружия тем, кто не отслужил в армии?

Фотография «пермского стрелка», идущего убивать,  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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