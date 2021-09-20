“Она главная, а я подкаблучник”: кто такая Дилара – супруга Моргенштерна

В последний день лета скандальный рэпер Моргенштерн связал себя узами брака с эффектной брюнеткой Диларой Зинатуллиной. Влюбленные знакомы уже четыре года, они то сходились, то расходились. Мало кто верил в то, что роман завершится свадьбой, но предположения не подтвердились. Журналистам удалось выяснить, кто же на самом деле жена музыканта.

Тусовщица

Дилара родилась в столице Башкортостана. Она на два года младше своего нынешнего супруга – ей двадцать один. С десятого класса девушка стала посещать «вписки»: молодежные вечеринки в съемных апартаментах. Она с большим трудом окончила школу, поскольку учеба не стояла для нее первом месте. Известно, что Дилара увлекается танцами на пилоне, любит фотографироваться обнаженной, а также является активным пользователем социальных сетей.

Знакомство Дилары и рэпера нельзя назвать идеальным и романтичным. Они повстречались впервые то ли на очередной вписке, то ли в ночном клубе. Музыкант признавался, что был очень пьян и подробностей не помнит. Зато Дилара помнит, как он пил крепкое спиртное прямо из графина.

Они стали встречаться только спустя год после первой встречи. Родители девушки были против потенциального зятя, но потом сменили гнев на милость. Дилара отмечает, что ей сразу стало понятно, что этот парень – настоящий гений. И интуиция ее не подвела.

Расставание и перемирие

Они стали жить вместе, но через время Моргенштерну это надоело. Виной всему – внезапно свалившаяся популярность, из-за которой он почувствовал, что не может хранить верность одной женщине. Плюс ко всему появились пагубные пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам. Это послужило причинами для расставания пары.

Однако через время рэпер остепенился. Он осознал, что не сможет найти девушку лучше, чем Дилара. Дилара же нашла в себе силы простить избранника. И они вновь сошлись и стали жить вместе.

Рэпер стал чаще публично признаваться в любви возлюбленной. Он преподнес ей на день рождения роскошный спорткар и пять миллионов рублей наличными. Было понятно, что дело идет к свадьбе, но поклонники все еще подозревали кумира в хайпе. Каково же было их удивление, когда артист узаконил себя брачными узами!

Свадьба и планы на будущее

Влюбленные отметили свадьбу в стиле девяностых. На торжестве присутствовали многие звезды шоу-бизнеса: Артур Пирожков, Даня Милохин, Настя Ивлеева и другие. Ведущей вечера стала журналистка Ксения Собчак, с которой, кстати, у музыканта в свое время был конфликт. Рэпер даже заявлял о том, что никогда не даст ей интервью, но своего слова так и не сдержал.

В недавней беседе с журналистами артист рассказал о том, что приобрел дом за сто шестьдесят миллионов рублей. Там он собирается обустраивать семейное гнездышко. Артист мечтает о большой семье и хочет, чтобы избранница подарила ему двадцать детей. Причем чтобы было поровну мальчиков и девочек.

В семье главной является жена. Рэпер же отметил, что он, как простой русский мужчина, является подкаблучником. Кстати, предложение руки и сердца сделала Дилара – и этим обстоятельством знаменитость очень гордится.