 

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону

20.09.2021, 21:40, Новости дня
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Соответствующий указ №477/2021 опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Указ предписывает Кабинету Министров предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год на обеспечение национальной безопасности и обороны не менее 5,95% ВВП, при этом финансирование должно составить не менее 319,4 млрд. грн.

Также правительству в 2022 году необходимо принять меры, чтобы в первую очередь были обеспечены финансированием приоритетные направления: развитие оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2021–2025 годы.

Контекст:

СНБО на заседании 17 сентября решил увеличить финансовое обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в бюджете на следующий год.

После окончания заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн.

По его словам, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

17 сентября Зеленский также утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины, на основе которого “будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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