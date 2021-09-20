США с ноября планируют ослабить ограничения на въезд для вакцинированных от COVID-19 иностранцев

Ослабление ограничений, в частности, касается поездок граждан Великобритании и стран Евросоюза.

Иностранцы при въезде должны будут предъявить документы, доказывающие вакцинацию от COVID-19, и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до отъезда.

Также в США намерены запустить механизм отслеживания контактов, требующий от авиакомпаний сбора информации о каждом путешественнике, направляющемся в США, включая его номер телефона и адрес электронной почты.

Полная информация об ослаблении ограничений на въезд в США пока не опубликована. Канал со ссылкой на источники сообщил, что они не будут касаться детей, так как они еще не имеют права на вакцинацию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19: в стране подтвердили 42,2 млн случаев инфекции, умерло 674,3 тыс. человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, в США сделали 385,6 млн прививок, полностью вакцинированы 54,6% населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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