 

“Какой красавчик!”, “Славный котенок”. Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца

20.09.2021, 21:40, Новости дня
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“Моему коту уже два месяца. Мне казалось, я и раньше был самым счастливым папой с моими девочками, а теперь понимаю, что мне его-то и не хватало. Ведь я с ним собираюсь пробежать марафон в New York City через 18 лет. Блин, мне же будет 55. Ладно, все равно побежим”, – пообещал 36-летний Анатолич.

Пост шоумена набрал почти 6 тыс. лайков.

“Такой славный котенок”, – прокомментировала svetlanka.potapenko.

“Такое красивое и милое фото”, – написала yan4ik88.

“Какой красавчик! Такой взгляд глубокий и красивый”, – считает juliya_suponeva.

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A post shared by Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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