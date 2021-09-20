Андриюк: Как легализовать исчезнувшие $7,08 млн от УЕФА и ФИФА? Включить строительство тренировочной базы в госпрограмму “Большая стройка”

Куда исчезли $7,08 млн на строительство футбольной базы для сборной Украины?

А давайте я вам расскажу об очередных финансовых сделках от нашей любимой УАФ, во главе с ее гениальным руководителем – Андреем Павелко.

Итак, январь 2017 года, Украинская Футбольная Ассоциация (УАФ) принимает от УЕФА €4,5 млн. Деньги имеют четкое назначение: “Для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу”. Это подтверждено скринами из взломанной почты УАФ в открытом доступе.

Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей, который успешно загнулся еще два года назад и не работает до сих пор.

В январе 2018 года УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить €4,5 млн на строительство базы и обещает четкий срок – до 6 августа 2020 года.

На дворе сентябрь 2021-му, базы, как известно, нет даже в зародыше.

Но и это еще не все!

В 2017 году, суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в $300 тыс.

После чего руководство УАФ, посылает письмо в ФИФА, где “оценивает” стоимость этих земель в… $2,6 млн.

ФИФА верит и направляет платеж в размере $1,8 млн.

Куда исчезло полтора миллиона долларов на разнице покупки земли? Хороший вопрос к руководству УАФ!

И даже здесь еще не все!

“Гениальное” руководство УАФ просто-таки обязано во всем облажаться.

Участки для базы в Княжичах они, оказывается, приобрели в пределах рекреационной зоны. Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ.

Ну и, наконец, финалочка.

Как же легализовать бесследно исчезнувшие в трущобах УАФ €4,5 млн от УЕФА и $1.8 млн от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко?

А вот как!

Втершись в доверие к команде президента Владимира Зеленского, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу “Большая стройка”. Чем он неоднократно и открыто щеголял в Доме Футбола и футбольных кругах.

И когда появилось официальное подтверждение, все сомнения отпали окончательно.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА от 3 августа 2021 года, в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского “Большая стройка” планируется совместно с УАФ строительство “с нуля” Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.

Все оказывается очень просто!

Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных. А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали, куда исчезли суммарные $7,08 млн от ФИФА и УЕФА.

Кстати, на завод из искусственных полей УАФ потратила $7,8 млн.

И попробуйте возразить, что это случайность.

Источник: Костянтин Андріюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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