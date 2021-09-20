Татаров до сих пор подозреваемый, дело не передают в суд – Офис генпрокурора

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил 20 сентября в Telegram, ссылаясь на ответ полученный в Офисе генерального прокурора.

“Решение, предусмотренные ч.2. ст. 283 Уголовного процессуального кодекса Украины [о закрытии производства или передаче его в судебное заседание] не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся”, – сказано в ответе, ссылку на который прикрепили к посту.

Прокуроры нарушают законодательство, не передавая дело в суд, подчеркивают в ЦПК.

“Руководитель этих прокуроров – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова”, – отметили активисты.

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его “профессиональным человеком”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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