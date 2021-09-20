Оппозиционные кандидаты в Москве в последний момент уступили «списку Собянина»

…после добавления новых протоколов.

По информации московского мундепа Дениса Шендеровича, который опубликовал протоколы электронного голосования в Москве, в ЦАО кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин (рекомендованный «Умным голосованием») получает 15 631 голос, в то время как его оппонент от «Единой России» Олег Леонов — 31 331. При этом ночью во время подсчетов Митрохин с 26,8% лидировал на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве. Однако после подсчета 100% голосов Митрохин резко проиграл выборы в Госдуму по округу (21,85%), уступив самовыдвиженцу Леонову.

Предположительно, это произошло из-за ввода в систему результатов электронного голосования.

Та же ситуация с Анастасией Удальцовой (КПРФ). После подсчета 100% бюллетеней она уступила первое место в своем одномандатном округе представителю «Единой России» Светлане Разворотневой. Удальцова на протяжении всего подсчета голосов обгоняла ее вплоть до обработки 99% протоколов.

Согласно результатам после подсчета 99,57% голосов самовыдвиженец Анастасия Брюханова в московском 198 округе опережала Галину Хованскую («Справедливая Россия») более, чем на полтора процента. Однако после подсчета уже 100% голосов Хованская опередила Брюханову на 5,5 п.п. Все поменялось после подсчета оставшихся 0,5%.

Также кандидат от КПРФ по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу Валерий Рашкин проигрывает единоросу Тимофею Баженову по итогам обработки 100% протоколов, передает ТАСС. За Рашкина, по данным ЦИК, проголосовали 24,53% избирателей, за Баженова — 38,40%. При этом, согласно результатам электронного голосования, которые опубликовал московский мундеп Денис Шендерович, онлайн за Рашкина проголосовали 20 729 человек, за Баженова — 55 803.

Кандидат от «Единой России» и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов до последнего проигрывал по участкам выборы в Госдуму в Кунцевском одномандатном округе Москвы. Его опережал кандидат от КПРФ и доцент механико-математического факультета МГУ Михаил Лобанов. По итогам обработки 72,92% протоколов, у Лобанова — 38,49%, у Попова — 29,20%.

Однако после подсчета 100% голосов Попов, согласно данным ЦИК, опередил Лобанова и получил 35,17% голосов (Лобанов — 31,65%). Согласно протоколам только лишь электронного голосования, Лобанов набрал 26 676 голосов, а Попов — 46 589.

Кандидаты от УГ, судя по опубликованным протоколам, везде уступили представителям «Единой России» в электронном голосовании.

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Кандидат от КПРФ Андрей Гребенник в округе №206 (за него призывало проголосовать «Умное голосование») получает, судя по опубликованным протоколам, 21 476 электронных голосов, его конкурент Александр Мажуга («Единая Россия») — 49 469.

В округе №205 рекомендованный «Умным голосованием» кандидат от КПРФ Сергей Обухов получил 19 575 электронных голосов, а кандидат от «Единой России» Анатолий Вассерман — 42 431.

Кандидат от «Новых людей» Даниил Махницкий в округе №202 (рекомендован УГ) получил на электронном голосовании 25 770 голосов, а его конкурент от «Единой России» Дмитрий Саблин — 74 145, следует из протоколов.

Трехдневные выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября. По всей стране выбирали депутатов в Госдуму (225 депутатов избирают по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам), в 9 регионах выбирали губернаторов, а в 39 регионах избирали также свои парламенты (среди них, в частности, Дагестан, Петербург, Ленобласть, Подмосковье, Приморье).

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