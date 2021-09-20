Российские ученые определяли умственное развитие детей при помощи игры в шарики
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ученые из московского университета (МГППУ) представили специальную компьютерную игру, позволяющую легко определить уровень умственного развития детей. Она предназначена для учеников пятых-шестых классов и основана на популярной игре в шарики.
По словам специалистов, изучая поведение детей во время игры, можно определить такие важные показатели, как рефлексию, а также способность к анализу и планированию.
Отечественная система оценки получила название PL-modified. По мнению разработчиков, она позволит в будущем достаточно точно определять основные умственные способности детей среднего школьного возраста. Такие тесты гораздо точнее, чем привычные бумажные, утверждают специалисты.
Смотреть комментарии → Комментариев нет