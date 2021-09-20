Российские ученые определяли умственное развитие детей при помощи игры в шарики

Ученые из московского университета (МГППУ) представили специальную компьютерную игру, позволяющую легко определить уровень умственного развития детей. Она предназначена для учеников пятых-шестых классов и основана на популярной игре в шарики.

По словам специалистов, изучая поведение детей во время игры, можно определить такие важные показатели, как рефлексию, а также способность к анализу и планированию.

Отечественная система оценки получила название PL-modified. По мнению разработчиков, она позволит в будущем достаточно точно определять основные умственные способности детей среднего школьного возраста. Такие тесты гораздо точнее, чем привычные бумажные, утверждают специалисты.